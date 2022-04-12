新北市昨日起實施居家照護，外界擔憂輕症、無症狀者居家照護是否會造成家戶感染擴大，而新北疫情持續擴大，是否會對職棒職籃、演唱會等大型活動防疫加嚴控管。新北市衛生局長陳潤秋今表示，目前居家照護都會設電子圍籬，確診者和家人是一起居隔，其實不能走出家門，至於大型活動部分，現在是經濟、生活、防疫共存，很多活動會照常舉行。

陳潤秋說，絕大部分家戶同大樓感染都是來自於共同使用電梯、大門等，這部分居家防疫會進行衛教，讓民眾注意環境清消、通風，至於大型活動因現在是經濟、生活、防疫共存，目前很多活動會照常舉行，但要落實防疫的作為，每個活動來都會審視防疫作為，這些活動主辦單位都要予以注意，確實提醒。

另外，針對中央將針對高風險地區比照類普篩，分放20萬快篩試劑。新北市長侯友宜表示，全國篩檢量新北第一，篩檢量達到55萬，這是社區篩檢站沒有包括專案篩檢，所以加上專案篩檢就不只這些數目，新北投入很多資源在社區篩檢，像是三峽、中和個案，尤其三峽個案很多都是師生、家長，普發篩劑讓大家篩檢，專案篩檢發了2萬劑，因此中央有意願增加、發多一點快篩試劑給地方，新北市樂觀其成。