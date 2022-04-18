新竹地區各社福團體募款，受這2年疫情影響大幅減少，國際同濟會台灣總會竹苗區結合縣府，6月18日將在新竹縣體育館舉辦「2022為愛傳唱慈善公益演唱會」，預定募到650萬元以上善款為目標，活動結餘善款將捐贈給新竹地區12個兒童社福團體。

縣長楊文科感謝國際同濟會台灣總會竹苗區一直關心兒童，願意出錢出力，投入資源關懷弱勢，縣府也以行動支持，提供場地讓同濟會舉辦如此有意義的活動，也期望藉此活動拋磚引玉，有更多善款捐給需要幫助的社福團體，讓愛心持續傳遞下去，將愛傳給弱勢的孩子!

國際同濟會台灣總會竹苗區主席周淑娥指出，此次演唱會花了將近1年的時間籌畫，匯集同濟會會內各區力量，希望同濟會員及所屬家人、企業團體在疫情期間共襄盛舉，一起伸出援手給社福團體更多關愛，不會對外售票和贈票。

周淑娥說，該會期望透過推動照顧幼童、關懷兒童的社會關懷服務，宣揚「仁愛、智慧、熱心、服務、互助、同樂」的理念，將愛心傳遞到社會的每個角落。

公益演唱會預定募款預定以650萬元以上為目標，扣除活動的結餘款將捐給新竹特殊教育學校、新竹縣世光教養院、家扶基金會新竹家扶中心、新竹仁愛兒童之家、新竹市聲暉協會、新竹市私立天主教仁愛啟智中心、德蘭兒童中心等12個社福團體。

縣長楊文科18日與周淑娥等人共同啟動活動儀式，演唱會將邀請音樂才女林曉培、陳零九、趙詠華等11位歌手與團體帶來精彩表演，活動會場將配合防疫措施，並視疫情情況調整活動日期。