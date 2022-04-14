新冠疫情全台猛燒，新增874例本土病例，基隆市就有59例，每日確診病患不斷增加，讓民眾擔心市政府衛生局，是否人力足夠面對排山倒海病毒壓力，基隆市長林右昌回應，市政府不僅衛生局，所有局處單位都在為市民健康努力。

林右昌表示，衛生局同仁已經全力動員，非常努力辛苦維護市民健康，兩年來衛生局都非常辛苦，分三班24小時不間斷工作，當市民已經休息時，衛生局同仁持續忙碌到天亮，並且不僅衛生局，市政府所有單位都在努力防疫。

這是責任也是使命！林右昌強調，市政府同仁都有父母與小孩，所有人壓力都很大，每天早上與下午都有防疫會議，都在緊盯疫情發展狀況，基隆市警局同仁也全力支援，因此沒有防疫人員不足問題，而是全市府上下總動員。

基隆市衛生局長吳澤誠補充，現在所有衛生局員工全體動員，幾乎所有人力都在防範新冠疫情，每位同仁都非常辛苦，也是職責所在，希望努力能夠維護市民健康。