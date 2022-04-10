在央行升息的利多下，玉山金（2884）近期籌碼面、技術面偏多，4月8日股價收盤34.85元，再站上歷史新高，而市值也突破4600億元，達4654億再創歷史新高。籌碼面，外資連3日買超，持股比增到38.3%，千張大戶高持股達65%；技術面，股價同時突破周線、月線和季線，周K連6紅，短線和長線都呈多頭排列。

玉山金2022年3月單月自結稅後盈餘15.1億元，累計今年1-3月稅後盈餘為43.2億元，較去年同期減少17.0%，EPS為0.32元。

玉山金主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘36.6億元，較去年同期減少16.9%；玉山證券累計稅後盈餘2.9億元，玉山創投累計稅後盈餘4.5億元。

玉山銀董事長黃男州日前法說會揭示「亞洲的玉山」5項具體指標：一規模，目前玉山金的資產規模為3.2兆元新台幣，未來10年期許以自我成長或併購，讓總資產破6兆。二、獲利面，ROE能再精進，擴增至少至12%。三、效率指標，cost/income Ratio由目前56.8%降到50~52%。四、獲利組成，海外分行不含OBU能占整體獲利逾3成以上。五、手續費，目前手續費收入占比約36.8%，長期希望能維持在40%以上。