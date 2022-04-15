瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士表示：Omicron疫情壓力主要體現在進口，預計3月非FDI資本淨流出規模減少至390億美元。3月人民幣對美元小幅貶值至6.35左右，同時基於貿易加權的CFETS貨幣籃子人民幣匯率指數走弱，預計今年底人民幣對美元將逐漸貶至6.5。

瑞銀指出，3月中旬深圳進行了1周的封鎖，導致物流延誤、海關清關過程顯著放緩。盡管深圳海關出口占全國出口總值的19%，但3月出口資料似乎沒有因疫情管控造成較大擾動。不過，鑒於深圳香港幹線佔據全國半導體進口的40%，疫情管控導致科技零部件進口放緩。上海封城從3月下旬開始，對進口的影響 或許將主要反映在4月份資料。

儘管大陸3月貿易順差較2月有所擴大，但3月外匯儲備規模縮減260億美元至3.188萬億美元。受中美利差收窄影響，3月外資持有境內債券規模降低。不過，鑒於3月美元走強、境外國債收益率上升，外匯儲備可能面臨估值損失。瑞銀預估3月非FDI資本淨流出規模減少至390億美元（2月450億美元）。

3月人民幣對美元小幅貶值至6.35左右（2月底為6.30），同時基於貿易加權的CFETS貨幣籃子人民幣匯率指數走弱。考慮到中美利差較低、出口增速可能放緩，因此預計今年底人民幣對美元將逐漸貶至6.5。