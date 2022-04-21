八貫(1342)2022年首季營收新台幣6.16億元、營業淨利1.08億元、稅後淨利1.03億元，年增率分別為41.2％、74.8％與102.4％，每股稅後盈餘(EPS)1.52元，營收創歷年第一季新高、獲利創單季歷史新高。

八貫2022年第一季營業淨利1.08億元、稅後淨利1.03億元，年增率分別為74.8％與102.4％，主要受惠於產能滿載，單位工繳大幅優化所致，推升第一季毛利率達25％，為5個季度以來新高，營益率17.6％與淨利率16.8％，亦皆較去年同期成長，在三率三升表現下，繳出每股稅後盈餘（EPS）1.52元，創單季歷史新高。

八貫表示，第一季雖為傳統淡季，然公司稼動率自去年第三季起已保持滿載，加上美元走強等因素，對毛利率提升產生明顯助益，3月單月毛利率更揚升超過26％；公司預期，在漲價效益與匯率有利等因素下，預估第二季毛利率表現仍將不弱。

八貫現已啟動德興一路廠房第二期的擴建規畫，並將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，部份智能型高週波機台已於農曆年後陸續進廠設置，新產能將於第二季起陸續導入量產。由於公司訂單能見度已可看到第四季，預期隨著產能擴充進度陸續完成，毛利率擺脫25％緊箍咒，公司今年營運及獲利將走出另一個格局。