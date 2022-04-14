阿根廷3月通膨創20年新高。阿根廷統計局Indec 14日公布，3月消費者物價指數（CPI）月增6.7％，年增幅高達55％。當地媒體表示，3月通膨月升幅創下20年新高紀錄。統計局指出，教育、服飾、食品、水電和瓦斯費大漲，造成通膨飆高。

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