阿根廷3月通膨創20年新高 22:332022/04/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷3月通膨創20年新高。阿根廷統計局Indec 14日公布，3月消費者物價指數（CPI）月增6.7％，年增幅高達55％。當地媒體表示，3月通膨月升幅創下20年新高紀錄。統計局指出，教育、服飾、食品、水電和瓦斯費大漲，造成通膨飆高。 Fed 5月升息2碼 幾成定局 上海疫情回升 本土增逾2.77萬例再破新高 #通膨 #統計局 #阿根廷 #新高 #Indec 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利機三引擎發威 今年營收戰新高 04:102022/04/14 證券．權證 俄羅斯通膨年率升至17.49％ 逾20年新高 09:012022/04/14 財經 痛苦指數恐破6％ 近10年新高 04:102022/04/14 財經焦點 東陽3月獲利勁揚30％ 創疫情以來單月新高 10:132022/04/14 財經 《國際金融》力抗通膨怪獸 阿根廷央行升息10碼 16:402022/04/14 財經 美I系列債券熱賣 殖利率逼近10％ 04:102022/04/14 全球財經 4I逢低布局 提高長線收成契機 04:102022/04/14 投資理財 台美情況不同 升息不跟Fed同調 04:102022/04/14 財經要聞 這國民眾慘爆 通膨率竟飆破60％！背後驚人內幕曝光 16:352022/04/14 財經 電商正熱 美數位廣告營收噴發 04:102022/04/14 全球財經 人民幣中間價升212基點 創近半個月新高 11:552022/04/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。