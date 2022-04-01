法務部矯正署彰化監獄傳有確診者足跡，據傳29日下午有民眾從桃園到彰化監獄探監，31日上午彰化衛生局接獲通報通知彰監，彰監表示，接獲通報後，隨即對行政大樓執行探監業務的工作人員進行篩檢，皆為陰性，為僅剩起見也對部分收容人進行篩檢，同樣都是陰性。

彰監驚傳有確診者足跡，即日起自4月10日停止辦理接見與送入飲食。(彰監提供/吳建輝彰化傳真)

據了解，29日下午來自桃園的民眾到彰監探監，過程短暫停留約40分鐘，隨即離開監舍，直到31日衛生局通報後，彰監才知道有確診者足跡，隨即加強清消外，也對行政大樓10名同仁，以及監所內近70位曾接觸的收容人進行快篩，皆成為陰性。

出現確診者足跡！彰化監獄突公告4／10前禁止接見、送餐。(中時資料庫)

彰監表示，探監民眾隔著鐵窗與玻璃帷幕，基本上無法與收容人接觸，加上每一梯次的接見，包過座椅、話筒、接見室所看得到物品，監所都會做一遍清潔消毒，確診者所接見的收容人雖然沒有直接接觸，不過為了保險起見，所放針對該收容人、同寢室的收容人、以及有密切接觸的收容人，都一併做了快篩。

彰監強調，目前所方持續監控每位收容人狀況，行政大樓同仁也都請他們再加自主健康管理，不要到監所來，所方也決定即日起自4月10日停止辦理接見與送入飲食，包凡假日接見一併取消，11日起視情況恢復辦理接見。