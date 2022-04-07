本土個案連環爆！台灣本島只剩南投縣死守零確診，引起網友討論，不少人好奇南投怎麼可以這麼厲害？不過，根據南投縣政府公布的確診足跡，南投雖然沒有本土案例，但卻有台中與高雄確診者的足跡。

一名網友今在PTT上發文說，這波疫情爆發以來，台灣本島只剩下南投堅守零確診，究竟是南投太難玩沒有人想去，還是南投人都奉公守法，人人都是防疫大使？貼文引起網友討論，「南投是絕對『零』域」、「南投沒鬆懈」、「與世隔絕的桃花源」、「超強，前天我去部落，只有外地人帶口罩」、「是還沒爆，鄉下地方還沒有驗而已」、「地大人少啊！」

本土今增382例，分布在新北市(111例)、臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。

不過，南投雖然沒有本土案例，但卻有確診者足跡，根據南投縣政府公布的確診足跡，台中與高雄的確診個案（案25058、案25177與案25175）曾去過南投，相關足跡包括知名巧克力工房與甕缸雞餐廳。