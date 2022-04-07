台灣一周暴增1459例本土，今日本土增382例再創新高，但民眾好像都很冷靜，對此，一名網友好奇詢問「現在要多少確診，大家才會嚇到？」引發網友討論，不少人吐槽說，現在感染Omicron多是輕症，比起確診數字，單日新增死亡人數才可怕。

一名網友今（7日）在PTT上發文說，本土確診數字再創新高，今天增加382例本土，相較於去年疫情爆發的狀況，這次民眾看起來都冷靜許多，也沒有出現恐慌的狀況，不知道現在本土要突破多少例確診，大家才會嚇到呢？

貼文引起網友熱議，「真的會嚇到是1萬例以上」、「破萬吧」、「破萬吧？加上死亡每日破百」、「單日暴增10萬」、「500以上吧」、「1萬吧 不是都說了是小感冒嗎？」另也有網友說，最可怕的應該是單日確診0，代表政府不驗了，這樣比較可怕。

另有網友則吐槽說，雖然Omicron傳染力驚人，但是感染後多是輕症，就像小感冒，根本沒啥好怕的，除非單日死亡破百，否則都還好。「單日死亡人數激增才該怕」、「等死亡人數超過交通事故的人數再說」、「單日死亡超過30吧」、「死亡破百才可怕」、「重症達到5%，死亡人數百人」。