本土確診數天天上升 陳時中推估疫情高點落在「這時間」

國內今天新增382例本土個案再創今年新高，外界關心，中央流行疫情指揮中心是否能估算疫情走向。指揮官陳時中表示，台灣疫情不太容易估算，但以韓國、紐西蘭、香港等地經驗來看，大多在1到2個月後到達高點。

陳時中表示，今天國內確診數看起來很多，但每十萬人大約只有1.1，曲線是平的，和國外大規模疫情沒辦法比。他也分享各國疫情經驗，韓國從1月9日左右病例上升，到3月底左右達到高點，紐西蘭從2月中開始，到3月中到達高點；香港疫情起來比較快，2月初起來，3月初就到達高點。

陳時中分析，從國外經驗看起來，疫情都是1到2個月會到達高點，有些規模比較大、有些規模比較小，他認為國內未來1、2個月要特別小心，並強調「我們不能期待疫情不起來」，但期待是緩坡，對醫療量能和社會影響比較小。

目前國內防疫以「減災」為重，陳時中指出，韓國每百萬人死亡數為350、紐西蘭80、香港1150，而台灣維持在36.1，「我們要積極把情況守起來，疫情一定會來，要相信科學、上下一心，把基本的事情做好，就能守得比較好」。