本土疫情持續升溫，教育部發布放寬停課相關規定，高中以下超過三分之一班級傳出確診全校停課。連江縣長劉增應今（13）日表示，連江縣會配合中央政策，共同防疫。

金門也不跟進停課新標準 宣布出現2確診全校停課
教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫
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