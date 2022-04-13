疫情升溫 連江縣配合中央新停課標準 13:192022/04/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣長劉增應。（摘自劉增應臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續升溫，教育部發布放寬停課相關規定，高中以下超過三分之一班級傳出確診全校停課。連江縣長劉增應今（13）日表示，連江縣會配合中央政策，共同防疫。 金門也不跟進停課新標準 宣布出現2確診全校停課 教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #連江縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市松山區某高中1生確診 班級停課10天 11:532022/04/13 生活 中央放寬停課標準地方不同調 基隆拍板跟進中央 12:562022/04/13 生活 新停課標準上路 陳學聖質疑：擋不住疫情才放寬 13:412022/04/13 政治 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 停課標準不同調 彰縣逆中央喊規範太鬆 會採加嚴版 12:522022/04/13 生活 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 新北實施新停課標準 侯友宜：尊重中央、地方會彈性應變 11:052022/04/13 生活 苗栗配合新停課標準 徐耀昌：視疫情滾動式檢討 12:312022/04/13 生活 教育部補助10％國中小學 招募部分工時外籍英語教學助理 11:432022/04/13 生活 中央放寬防疫停課標準 翁章梁：嘉義縣尊重指引 12:442022/04/13 生活 停課標準放太寬被砲轟「不管12歲孩子死活」 教育部回應了 20:072022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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