教育部長潘文忠昨（12日）公布最新停課標準，高中職以下學校需全校1/3以上班級，或全校達10班級出現確診學生，才能停課10天，引起家長眾怒，台北市、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市、金門縣等，也陸續宣布不跟進中央政策。《中時新聞網》整理全台各縣市的停課標準，提供民眾參考。

●基隆市

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●台北市

幼兒園維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天。

國小以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理，另外，1位師生確診，該班停課10天；1位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1至3天。

●新北市

原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。

各級學校校長可視疫情況狀，採取線上方式上課。

●桃園市

原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。

●新竹市

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●新竹縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●苗栗縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●台中市

原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，詳細放寬程度研議中。

●南投縣

國小及幼兒園維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天，停課期間實施線上教學。

國中以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理。

●彰化縣

各級學校維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天，後續視疫情狀況調整。

●雲林縣

國小及幼兒園1位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1至3天；2位師生被匡列居家隔離，全校預防性停課1至3天。

國中以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理。

●嘉義市

原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。

●嘉義縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●台南市

各級學校1位師生確診，該班停課10天；確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍…等人員之班級，在被匡列者篩檢結果未確認為陰性前停課2天。

學生及其家長被匡列時，該學生停課1天；師生被匡列時，該班停課1天。

學校1/3以上班級，或全校達10班級出現確診學生，全校停課10天，停課期間實施線上教學。

●高雄市

原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。

●屏東縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●宜蘭縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●花蓮縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●台東縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●澎湖縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。

●金門縣

國小及幼兒園維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天。

國中以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理。

●連江縣

依照中央疫情停課實施標準辦理。