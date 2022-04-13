教育部長潘文忠昨（12日）公布最新停課標準，高中職以下學校需全校1/3以上班級，或全校達10班級出現確診學生，才能停課10天，引起家長眾怒，台北市、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市、金門縣等，也陸續宣布不跟進中央政策。《中時新聞網》整理全台各縣市的停課標準，提供民眾參考。
●基隆市
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●台北市
幼兒園維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天。
國小以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理，另外，1位師生確診，該班停課10天；1位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1至3天。
●新北市
原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。
各級學校校長可視疫情況狀，採取線上方式上課。
●桃園市
原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。
●新竹市
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●新竹縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●苗栗縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●台中市
原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，詳細放寬程度研議中。
●南投縣
國小及幼兒園維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天，停課期間實施線上教學。
國中以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理。
●彰化縣
各級學校維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天，後續視疫情狀況調整。
●雲林縣
國小及幼兒園1位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1至3天；2位師生被匡列居家隔離，全校預防性停課1至3天。
國中以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理。
●嘉義市
原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。
●嘉義縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●台南市
各級學校1位師生確診，該班停課10天；確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍…等人員之班級，在被匡列者篩檢結果未確認為陰性前停課2天。
學生及其家長被匡列時，該學生停課1天；師生被匡列時，該班停課1天。
學校1/3以上班級，或全校達10班級出現確診學生，全校停課10天，停課期間實施線上教學。
●高雄市
原則上依照中央疫情停課實施標準辦理，後續視疫情狀況調整。
●屏東縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●宜蘭縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●花蓮縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●台東縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●澎湖縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
●金門縣
國小及幼兒園維持原本規定，即學校1位師生確診，該班停課10天；2位師生確診，全校停課10天。
國中以上學校依照中央疫情停課實施標準辦理。
●連江縣
依照中央疫情停課實施標準辦理。
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