金門縣府今天敲定，國小學童只要1例確診就全班停課，2例（含）以上全校停課。圖為全縣最大的中正國小今早上課情形。（李金生攝）

縣政府秘書長陳祥麟表示，金門原四例確診個案經醫院診治，兩例已出院返家自我監測。（金門縣府提供）

新北1名確診女童4／4曾隨家人遊金門，縣府昨緊急匡列7人，目前完成第1次採檢均呈陰性，足跡地點也已陸續進行清消。另儘管中央放寬停課標準，縣府基於醫療量能和全面加強防疫考量，仍敲定國小學童只要1例確診就全班停課，2例（含）以上全校停課。

縣府今早開直播說明，新北1名女童在4／4隨家人來金門玩，4／8發燒確診，縣府在昨天傍晚接獲疾管署通知，緊急匡列7名密切接觸者入住防疫旅館，並經金門醫院PCR採檢均呈陰性。

縣環保局和鄉鎮公所清潔隊已針對疫調足跡包括歐厝海灘、金門航空站、北山播音牆、古寧頭牌樓、總兵署、燕南書院、得月樓等地和幾處商家所在進行清消作業。

縣府祕書長陳祥麟並表示，儘管中央已放寬停課標準為全校有1／3班級或超過10班以上出現確診個案，且為密切接觸者，才需要實施全校暫停實體課程，但縣府考量金門的防疫量能和12歲以下學童並未接種疫苗，仍決定國小學童只要1例確診就全班停課，2例（含）以上全校停課，國中以上學校則仍依中央的防疫指引和規定辦理。

同時，儘管中央也放寬輕症和無症狀者的居隔規定，甚至可與家人共用衛浴設備，縣府基於加強防疫和避免家人感染、社區傳播，仍會強烈要求只要被匡列者，一律入住防疫旅館，費用由縣府全額支付。另在醫療量能仍足使用的情況下，確診個案也一律收治於部立金門醫院的隔離病房。

縣府說明，至今原匡列的72名密切接觸者，已有70人解除隔離，因4例確診個案中有2例解除隔離，返家繼續自我監測，僅餘2人仍在收治觀察中，整體評估疫情均在可控範圍內。