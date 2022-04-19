金廈「小三通」因疫情已停航2年多，還有人假冒廈門朋友來借錢，金門九旬王姓阿伯一時不察，匆匆忙忙趕到銀行匯款，行員通報警方及時攔阻，替他保住人民幣1萬元（折合新台幣約4萬5000元）。警方提醒，類似案件有一就有三，還可能會再出現，小心受騙上當。

警方說明，家住金城鎮的89歲王姓老翁日前在家接獲1通（＋86）開頭，顯示中國大陸國際區號手機打來的電話，對方自稱是7年前在廈門相識的朋友，一陣寒喧問好後，2人愈談愈熱絡。

由於王翁曾多次赴大陸，並在廈門訂做假牙，因此不疑有他，隨後對方表示近年日子過得不好，尤其碰到疫情，生活更加困難，想向他調借人民幣1萬元應急，並提供自己先前來台灣旅遊時，為方便購物付款申請的台灣金融帳號，讓王翁匯款使用。

王翁聽電話另一端的聲音有點熟悉，一時信以為真，趕緊到土地銀行欲如數匯款，行員顏輝燦發覺情況有異，通報金城派出所到場協助處理，在警方說明詐騙集團可能利用目前「小三通」停航，資訊取得不順暢的現況行騙後，回想2人通話內容和過程，也驚覺可能受騙，才打消匯款的念頭。

金城分局長吳學安日前率同偵查隊隊長劉華泰至土地銀行金城分行，頒發感謝狀及獎勵金給行員，感謝金融機構協助攔阻詐騙，減少鄉親的財物損失。

金城分局表示，詐欺集團常要求受騙者使用網路銀行或ATM操作匯款，避免匯款過程遭他人發現攔阻，或指示臨櫃匯款的民眾若遇行員詢問匯款用途，只要說是正常買賣交易的貨款即可，避免遭行員關懷而阻詐成功。

警方提醒，民眾在電話及網路接觸到陌生人，若對方有各種「匯款」、「轉帳」及「儲值」點數之要求，務必謹慎小心查證，可隨時向轄區警察機關聯繫諮詢或撥打165、110專線，避免受騙上當。