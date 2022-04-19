從宜蘭婚宴延伸的傳播鏈持續在花蓮延燒，除秀林鄉和中部落滿月酒、新城鄉慶豐年餐廳，更燒近台泥、亞泥，共有8名員工確診。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

部立花蓮醫院院內感染已逐漸收斂。從宜蘭婚宴延伸的傳播鏈持續在花蓮延燒，除秀林鄉和中部落滿月酒、新城鄉慶豐年餐廳，更燒近台泥、亞泥，共有8名員工確診。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增74例確診個案，其中從宜蘭婚宴延伸的傳播鏈持續在秀林鄉延燒，除和中部落滿月酒、慶豐年餐廳，更燒近台泥、亞泥，共有8名員工確診。另，縣府地政處今傳有員工確診，衛生局證實，已請該局處造冊快篩，目前正在逐一篩檢中。

衛生局長朱家祥說明74例個案，其中部立花蓮醫院15人，包含1名醫護、2名照服員、6名住民、外溢4名親友及2名曾赴門診的病人；宜蘭婚宴延伸案部分17人，秀林鄉和中部落滿月酒2人、慶豐年餐廳2人，2名赴婚宴者親友及8名職場同事；小加拿大補習班部分新增4人，為確診者親友，居隔期間確診；萬榮馬遠部落婚宴2人；奧斯卡餐酒館1人；外縣市2人；疫調中33人。

朱家祥坦言，宜蘭婚宴群聚傳播鏈尚未止息，雖然秀林鄉和中部落滿月酒及慶豐年餐廳逐漸收斂，但因牽扯到台泥及亞泥2大公司，昨經全員普篩後，篩出較多確診個案，包含亞泥7人，台泥1人；且快篩站昨移師到國軍花蓮總醫院，前往篩檢的814人，有25人呈陽性，經PCR篩檢，有5人確診，2人正待結果，18人則待檢查。

另，疫調中的33人，有幾人較為特別，包含藥局藥師及疑為營區的軍人，朱家祥指出，營區部分，一旦發現有軍人確診，會立刻通知該營隊長官，協助匡列接觸者，並到國軍花蓮總醫院進行篩檢。

昨有名全中運輕艇選手在完賽後確診，經縣府匡列同住選手與工作人員共174人進行快篩，結果均呈陰性，不過接續的龍舟賽事後經討論，將延至與尚未辦理的14項賽事共同規畫辦理。

不過縣府地政處今傳有員工確診，朱家祥也證實，已請該局處造冊快篩，目前正在逐一篩檢中。

此外，中央今宣布確診居家照護將上路，屆時將由藥師到府送藥，由於花蓮有許多偏鄉交通不便，甚至無社區藥局，對此，朱家祥說，花蓮目前有22家藥局提供送藥到府服務，而上周與新北一同啟動居家照護服務後，真正送藥的只有2家，不過縣內藥局分佈還是在北區居多，對偏鄉山地部落等沒有藥局的地方，送藥到府確有困難點。不過感謝藥師公會全聯會將在花蓮組成團隊，協助送藥到偏鄉服務。