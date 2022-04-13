靜宜大學一名學生確診，校方立馬宣布13日下午預防性停課，並全面進行清消。(靜宜大學提供)

靜宜大學一名學生確診，校方立馬宣布13日下午預防性停課，並全面進行清消。(靜宜大學提供)

靜宜大學13日接獲通知一名學生確診，校方立即召開防疫小組會議，並配合台中市政府衛生局進行疫調；校方並緊急公告，13日下午採預防性停課凊消，實施校園及宿舍清潔消毒，並暫時關閉該生修課相關等教室。靜宜大學強調，該生因身體不適就醫，經醫療機構採檢後確診；校方立刻配合台中市政府衛生局進行足跡調查。

靜宜大學指出，校方依據教育部12日訂定的「修正校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」，已將密切接觸者進行居家隔離，並暫停實體課程3天，以彈性措施進行線上同步或非同步的遠距教學；教職員生則正常上課、上班。

靜宜大學表示，因應疫情升溫，校方提醒若有足跡重疊應提高警覺，並至指定醫療地點篩檢；避免出入人潮眾多，且容易近距離接觸不特定人員的場所。若出現發燒(≥38˚C)、嗅／味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩，撥打1922或聯繫衛生局，並依指示至衛生局指定的醫療院所就醫，且避免搭乘大眾運輸工具前往。

靜宜大學強調，若收到細胞簡訊，與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊，切勿搭乘大眾交通工具，依簡訊發送之各縣市政府指定的社區快篩站。