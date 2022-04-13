Omicron成全球主流變異株以來，新冠肺炎疫情也走向輕症化。去年7～12月的Delta疫情之下，全球共產生近150萬例死亡，致死率為千分之14。專家提醒，Omicron致死率雖然只有千分之3.4，但若確診數太多，無法有效控制，推估到了今年6月，全球死亡數恐達到近136萬例，逼近Delta時期，應採「避輕就重」的防疫新思維，以提升疫苗施打為目標，在「維持新常態」及「有效控制疫情」之間取得平衡。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球疫情持續趨緩，然而由於Omicron快速且多元傳播，每日全球確診數仍是較Delta時期多出許多，即使致死率由Delta時期的千分之14大幅下降至Omicron時期的千分之3.4，仍會產生許多死亡個案。

陳秀熙表示，去年7～12月間，Delta疫情在全球共產生近150萬死亡，今年Omicron疫情之下，推估到了6月將有136萬例死亡，相近去年的Delta。如果確診數太多，不能有效控制，仍會影響到重症高風險族群。雖然Omicron致死率不高，但是量大，造成的死亡不容忽視，因此他一再強調防疫應「避輕就重」。

為在新常態生活、有效控制疫情之間取得平衡，陳秀熙團隊利用極低致死率的紐西蘭實證資料推估，在嚴格標準之下的住院需求上限、ICU需求上限及死亡警戒值。若台灣無法提升疫苗施打率，至4月底的住院需求上限為4515人、ICU需求上限為130人、死亡警戒值為28人。

不過，若能進一步提升2成疫苗施打率，則住院及ICU需求上限將分別下降至2245人及58人，死亡警戒值為13人。陳秀熙表示，若能控制住院、重症及死亡人數在需求上限、警戒值之下，就能達到有效控制疫情，並維持新常態生活。

陳秀熙表示，「避輕救重」Omicron防疫新思維，主要是強調「維持新常態」及「有效控制疫情」2者的平衡，無論是「防疫措施緊縮」或是「與病毒共存」這2個極端皆不是台灣所想要的，期望在未來Omicron走向社區流感化且民眾逐漸適應後，可藉由口服藥物及次世代疫苗進行全面境外解封。