台灣在新冠肺炎的防疫表現，世界有目共睹，不過，民眾黨立委蔡壁如今表示，身為對抗疫情最大功臣的醫護人員，卻是在疫情下面臨許多困境，自己身為將近30年的護理師，第一線醫護的辛酸她可以說是點滴在心頭，因此她提出3點建議，呼籲政府可以做醫護人員最堅強的後盾，終結醫護血汗工廠。

蔡壁如今指出，「你的歲月靜好，是有人為你負重前行」相信大家在疫情壟罩的過去兩年間，對於這個句子是耳熟能詳。然而，身為對抗疫情最大功臣的醫護人員，卻是在疫情下面臨禁止出國、限制休假、拖欠防疫津貼等處境，可說是真心換絕情！

民眾黨立委蔡壁如。（圖片摘自蔡壁如臉書）

對於醫護目前面臨的處境，蔡壁如認為，追根究底，面對疫情之所以需要對醫護人員進行限制，無非是因為人力不足，所以才需要透過各種措施確保醫護留在第一線執勤。以護理師為例，2020年每千人所對應的護理師人數，美國為12人、日本為11.8人、OECD平均為9人，至於醫療技術頂尖、健保制度全球稱羨的台灣，每千人卻僅有7.6位護理師。事實上，台灣有30萬人領有護理師證照，但實際執業的卻僅有18.4萬人，代表有超過1／3持有護理師證照的人選擇不執業，究竟是什麼澆熄了護理師的滿腔熱血？

蔡壁如認為，首先，錢少，住院護理費雖然在過去有數次調整，但到了2020年，每日每床依然只有752點，若以過往健保點數1點約等於0.9元來計算，每日每床的住院護理費居然不到700元，比水電工還低！

其次，蔡壁如指出，接著是事多，台灣2022年1月的全日三班平均護病比為1：8.05，相較於美、澳等國，依科別護病比多低於1：6，足足差了25％。而根據2014年的國外研究，護理師每多照顧1名病患，病患30天死亡率將提高7％；換句話說，護病比1：6和1：8的差距，不僅代表台灣護理師的工作量多出25％，病患住院30天的死亡率也將提高14％！

蔡壁如稱，最後，醫糾纏身，依據2009年的研究，台灣每38.8天就有一位醫師被定罪，世界第一。相較於他國的醫療糾紛多為民事訴訟，台灣有80％為刑事訴訟，而定罪率卻僅有25.6％，可見濫訴率高。醫護除了用心在照護病患上，還要面對平均每案耗費3年以上的訴訟，不但浪費司法資源，同時也讓醫護身心俱疲。

「疫情就像一面照妖鏡」，蔡壁如直言，對醫護的需求增加，突顯了他們所面臨「錢少、事多、醫糾纏身」的困境。自己擔任過將近30年的護理師，第一線醫護的辛酸她可以說是點滴在心頭，因此她主張：一、護理師待遇應檢討，保障護理師權益；二、護病比仍需精進，減輕護理師負擔同時提升病患就醫品質；三、盡快提出行院版醫糾法，避免醫護人心惶惶。終結醫護血汗工廠，醫護願守護人民站在第一線，請政府做醫護最堅實的後盾！