花蓮縣加強版防疫旅館因先前負責的部立花蓮醫院因院內感染，人力緊繃，即起由花蓮慈濟醫院接手，第一批包含護理師及行政同仁共14人昨已進駐，照護確診者的健康。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣自上月底出現首例確診案例後，迄今已累計632例，縣內醫療量能拉緊報，由於輕症或無症狀比例超過9成，縣府徵用加強版防疫旅館藉以緩解，並請醫護進駐，不過先前負責的部立花蓮醫院因院內感染，人力緊繃，即起由花蓮慈濟醫院接手，第一批包含護理師及行政同仁共14人昨已進駐，照護確診者的健康。

慈濟醫院在衛生局委託下，首批14名「防疫英雄」，昨已進駐花蓮縣加強型防疫旅館，院長林欣榮在同仁出發前，在醫院大廳舉辦祈福會，由醫務秘書李毅朗讀證嚴法師的祝福信，慈濟基金會副總執行長林碧玉也特地與會祈願大家能順利平安完成任務。

林欣榮指出，這是慈院首次承接加強型防疫旅館的任務，感恩同仁承擔照護工作，並將病人當成自己的家人般來照顧，希望讓他們安心也能寬心，也叮嚀同仁要照料好自己的身體來成就大愛。

「當承接防疫旅館的任務消息出來時，其實很多同仁都很願意進駐旅館，一起幫忙，真的很感動」，護理部主任鍾惠君指出，為因應防疫旅館可能會遇到的狀況，團隊成員均具有不同的專業能力，包含隨時能執行檢傷分類、急救的急診護理師、照護入住者焦慮不安情緒的精神科護理師、能協助醫師視訊門診或做緊急的輔助醫療行為的專科護理師等，整個團隊的組成希望能做到全方位的照護。

「每個人都是很歡喜來付出，所以我們這一團隊也叫『歡喜團』」，進駐護理師之一的護理部副主任王淑貞說，入住者只要一進到旅館裡，就會啟動關懷，每日進行血氧監測、定時量測體溫，確認身體健康狀態外，也會每天電話關懷，若有就醫需求將協助入住者轉介遠距視訊門診服務。

「因為理解確診後被隔離的心情，所以我更要站出來幫忙」曾是確診者的護理師余哲寧說，確診加上隔離，心中一定非常惶恐，甚至可能出現負面情緒，所以想藉自己的經驗鼓勵病人，並發揮專業提供他們正確的訊息及觀念，讓他們能放心也更安心的接受後續的治療。

除了仍在崗位上服務的醫護外，連退休的護理師也加入進駐行列，在醫院服務26年的神經外科專科護理師李芝緯指出，上個月才剛退休，一聽到需要人手，就義無反顧的回到醫院，加入防疫行列。

「我那時只有想著，我還能幫到大家什麼忙？」李芝緯表示，疫情爆發後，覺得自己太早退休了，這時正是需要人手的時候，又不影響到醫院現有的人力，很開心還能付出，與團隊一起努力對抗疫情。