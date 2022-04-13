本土疫情延燒，讓全台多校停課，中央放寬停課標準，引發部分縣市反彈，台北市副市長黃珊珊13日表示，國高中沒什麼太大問題，但國小狀況較多，若按原本標準，過沒幾天全市就要停課了，先尊重中央判斷，依中央新標準，有些學校能正常上課，但還是要視北市疫情發展，從中找到平衡點。

教育部宣布停課新標準，改以班級為單位，高中以下3分之1班級或10班以下停課、大專院校3分之1以上科、系、所的班組停課，全校才能暫停實體課。

黃珊珊今早出席福民社宅開工典禮時指出，市府早上有討論，國高中生較沒太大問題，但比較擔心國小，因為國小學童傳染狀況多，市長柯文哲已請學校和家長協會討論配套。

她表示，中央沒有徵詢地方意見，也未問過學校，市府會整理意見後，再來決定看怎麼處理。

黃珊珊說，北市尊重中央判斷，若依照中央新的標準，有些學校能正常上課，因為今天又有新增學校停課，依原本的標準，大概沒幾天就全市都停課，所以要從中找到平衡點。

她提到，國高中生都打過疫苗，問題不大，但國小、幼兒園孩童停課須由家長請假陪同，涉及請假、補助問題，需要慎重討論。