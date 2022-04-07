本土暴增382例創新高！17縣市都淪陷 陳時中：還會再往上升

本土連續一周確診個案數破百！中央流行疫情指揮中心今天公布國內今天新增382例、境外移入149例，且高達290例確診個案還在調查中。今天新確診案例中，各縣市分佈，以新北市新增111例最多，並新增2個群聚，包含嘉義某營區7人、花蓮某場所7人。

今增382例本土，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年3月29日至4月7日，其中包含165例為無症狀感染。個案分佈為新北市(111例)、臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫調進行中。

本土個案縣市分布。（圖／指揮中心提供）

而今天共增149例境外移入個案，分別是82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、美國(6例)、印尼(5例)、德國(3例)、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞(各2例)、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國(各1例)移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計25,225例確診，分別為8,226例境外移入，16,945例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中839例本土、14例為境外移入。