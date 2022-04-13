疫情延燒校園，全台已經有超過200校停課，而教育部公布將放寬「以班級為原則」的新版停課標準，引發家長眾怒，南投縣長林明溱今表示，將跟進雲林縣，他強調12歲以下兒童都沒有疫苗，染疫後更沒有藥物治療，因此要更嚴格把關，不然擴散恐怕無法收拾。

林明溱認為，中央公布的方案不夠嚴謹，目前12歲以下的學生都沒有疫苗打，屬於高風險族群，因此決定跟進雲林縣長張麗善，不跟進中央版，南投縣內12歲以下的國小、國小附幼將不採用中央標準，只要全校有2班師生確診，就全校停課線上教學。

縣府教育處表示，原則上國中、高中將維持原先教育部的停課標準，不過12歲以下國小及幼兒園因未施打疫苗，因此將維持原本規定，即1校有1名師生確診，該班停課10天，而1校友2名師生確診的話，將實施全校停課10天。

教育處強調，因為目前疫情傳播快，學生家長也相當擔憂學生健康與照顧問題，因此縣長林明溱宣布將採取更嚴謹作為，用高於中央的標準，來保護縣內學子的健康安全，而停課期間也會採取線上同步或非同步遠距教學，以維護學生學習品質，停課不停學。