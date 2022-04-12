南投縣政府主辦的國中技藝教育「商業與管理職群」競賽，12日在國立南投高商登場，共有來自12所國中、60名參賽學生同場競技；另外，因應時代潮流，南投高商新設「電子商務科」，將於今年開始招生。

修習技藝教育學程的學生，參加國中技藝教育競賽成績，可做為國三學生輔導分發高級中等學校，實用技能學程入學就讀的特殊表現加分，因此，參賽學生競爭激烈。

南投高商校長何景標表示，該校辦理南投縣「商業與管理職群」國中技藝教育競賽多年，也承辦全國各項技能檢定，對於辦理競賽非常有經驗，並做到公平、公正、公開，並且提供優質的競賽環境與設備，讓參加的國中生能充分發揮實力。

何景標指出，南投高商在商管群領域設科完善，並因應時代潮流，自今年8月1日起新設科別「電子商務科」，並且開始招生；學校也提供各科特色資料讓學生參考，使國中生對商管群各類科有更深入的認識，以及更多生涯面向的探索。