南投縣府與內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站在台灣麻糬主題館共同辦理「虎哩新幸福-新住民企業參訪」活動，逾50個新住民家庭參與。（馮惠宜攝）

為讓新住民能夠多了解台灣在地文化，南投縣府與內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站，10日上午在台灣麻糬主題館共同辦理「虎哩新幸福-新住民企業參訪」活動，逾50個新住民家庭在假日悠閒的度過開心又愉快的親子時光。

這場活動中，南投縣府民政處長吳燕玲、移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也到場參與，並與新住民家庭一同手作麻糬。吳燕玲表示，麻糬在台灣的多元文化族群中佔有相當的份量，縣府特別規畫此參訪活動，希望透過館內專員導覽，讓大家認識台灣的米食及麻糬文化，並能更深入了解每一份點心背後付出的點點滴滴，在DIY手作麻糬的同時也讓家人的感情像麻糬更麻吉，更重要的是，縣民一起參與活動，大家可以尊重多元文化族群，欣賞彼此差異，讓新住民融入我們的社會，走入南投的家，共榮共生。

吳燕玲也指出，縣府在照顧新住民這個部分，一直不遺餘力，今年4月至7月間也分別在竹山鎮、埔里鎮開辦新住民生活適應輔導多元文化班，內容相當豐富多元且生活化，課程包含居留與定居（歸化與設籍）、紙藝手創小品教學、閩南語歌唱教學、異國料理交流、端午節香包製作、手工皂、T恤熱轉印文藝創作、拼布等，如果想參加的新住民朋友及家屬都可洽詢竹山鎮及埔里鎮戶政事務所。

移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也針對防堵非洲豬瘟及外來人口安心接種COVID-19疫苗專案等法令加強宣導，讓新住民更進一步瞭解國家政策及自身相關等權益。