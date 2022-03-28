高雄市政府青年局在後疫情時代，為協助青創事業掌握數位行銷趨勢，青年局從去年開始推動青創事業行銷補助計畫，總共協助逾80家青創事業。其中以高齡長者為目標客群的健身房，由3位8年級大男孩共同創業，透過青年局的行銷補助計畫拍攝形象影片，利用社群平台推廣社區女性及銀髮健身，開拓健身教室一片新藍海。

圖說:運動是對抗退化最佳利器，圖為專業教練一對一指導女性會員鍛鍊肩頸三角肌肉群。(青年局提供)

此外，健身房的3位創辦人致力健身與社會責任結合，先創辦社團法人台灣健身運動產業促進會，110年成功爭取內政部移民署補助辦理新住民體適能指導員專班，相較過去移民署新住民補助計畫多以烹飪、家政類活動為主，糜鹿健身首創以訓練體適能指導員為主題，將南部縣市數十位新住民齊聚一堂，經過逾100小時完整課程，培訓新住民取得體適能推廣員專長，並協助多元就業，成功播下推廣健身運動種子。其創辦人之一簡先生表示，青年創業最常面臨到知名度不足問題，青年局推出的行銷補助計畫很有意義，藉由本次補助拍攝事業形象影片，連結社群平台打開知名度，成功招攬認同理念新會員加入。

圖說:麋鹿健身之86歲高齡會員，由健身教練協助肌骨舒展。(青年局提供)

青年局長張以理表示，因應高雄青年朋友創業需求，青年局推出各項貸款、利息補貼及補助等資源政策，其中值得一提的是加碼經濟部「青年創業及啟動金貸款」利息補貼計畫，已促成逾1.1萬件核貸，核保金額達新臺幣102億元，「案件數」與「核保金額」方面皆為全國第一，並帶動超過2.2萬個就業機會。今年度青年局亦將續推各項協助青年創業政策， 近期已推出青創補助，補助營業場所租金、生財器具及數位服務方案，補助最高20萬元，將於4月6日至4月22日期間受理申請；另加碼經濟部青創貸款的利息補貼優惠也延至111年3月31日止，持續來協助在地青年頭家們。