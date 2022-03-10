人蛇集團偷渡大陸女子規避防疫來台賣淫，警方逮回5人。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

警方去年查獲大陸籍女子偷渡來台賣淫。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康警分局去年6月查獲1名大陸籍女子偷渡來台，非法從事性交易，追查發現該女偷渡來台的背後疑有不法組織，展開查緝，9日結合澎湖地檢署等相關單位查緝，破獲以陳姓男子為首等5人的人口販運犯罪集團案，陳姓、劉姓犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准，全案持續擴大追查中。

去年6月全台疫情三級警戒期間，永康員警查獲1名大陸籍女子與男客從事性交易，得知女子從澎湖偷渡來台，規避檢疫，唯恐出現疫情破口，員警當時除全副武裝，穿戴護目鏡、手套及防護衣，也將賣淫的女子及客人2人帶至醫院實施新冠肺炎抗原快篩，所幸結果均為陰性，該女已於今年1月間被遣返回大陸。

警方表示，這個人蛇集團專門偷渡身無分文的女子來台從事性交易，並以抽頭方式要求女子償還旅費，一次性交易約2000元，女子實拿500元，其餘都交給人蛇集團，償還來台旅費。

據了解，該名大陸女子去年4月搭船偷渡來台，偷渡過程也有專人運送，警方研判該女偷渡來台的方法相當有組織性，背後應有組織性集團在操作偷渡犯行，台南市警察局長方仰寧立即指示組成專案小組加速調查蒐證，並報請澎湖及台南地檢署指揮偵辦。

永康警分局專案查緝小組9日兵分多路，遠赴離島澎湖、彰化等地，結合澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、馬公分局、白沙分局以及內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、中區事務大隊澎湖縣專勤隊等單位，同步掃蕩查緝，查獲以陳姓男子為首，非法仲介大陸籍女子偷渡至台灣賣淫的人蛇集團等5人，並當場搜扣疑似贓款現金300萬元、一艘犯罪工具的船舶。

訊後，全案依兩岸人民關係條例移送澎湖及台南地檢署偵辦，37歲陳姓主嫌及負責運送的38歲劉姓犯嫌，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名犯嫌則分別限制住居及責付，全案正持續擴大追查中。