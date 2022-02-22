31歲陳姓男子於去年12月底、跨年前特別搭乘高鐵南下高雄，購買2公斤安非他命毒品後裝於行李箱內，再搭乘高鐵返回新北市板橋站遭逮。（翻攝畫面）

31歲陳姓男子於去年12月底、跨年前特別搭乘高鐵南下高雄，購買2公斤安非他命毒品後裝於行李箱內，再搭乘高鐵返回新北市板橋站遭逮。（翻攝畫面）

31歲陳姓男子於去年12月底、跨年前特別搭乘高鐵南下高雄，購買2公斤安非他命毒品後裝於行李箱內，再搭乘高鐵返回新北市板橋站遭逮。（翻攝畫面）

31歲陳姓男子於去年12月底、跨年前特別搭乘高鐵南下高雄，購買2公斤安非他命毒品後裝於行李箱內，再搭乘高鐵返回新北市板橋站，新北市刑大獲報趁他出站時當場逮捕，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送法辦，案經檢察官偵結起訴。

新北市刑大四隊獲報，陳姓毒販為規避警方查緝，經常打扮成旅客，搭乘高鐵來運送毒品販售牟利，經監視器鎖定陳嫌身分，於去年12月下旬在高鐵板橋站持拘票埋伏，當場逮捕陳嫌，並在其隨身行李箱查獲重達2公斤安非他命。

警方調查，陳嫌無業，為牟取不法利益，竟挺而走險，從事運輸毒品不法勾當，且為規避警方查緝，竟打扮成旅客手拉行旅箱，搭乘高鐵南下載送毒品運至北部伺機販售，案經專案小組長達1個月監控蒐證，鎖定陳嫌行蹤，進而展開行動執行查緝。

新北警局毒品查緝溯源中心呼籲，運輸第二級毒品安非他命處無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，切勿因僥倖心理，一時的鋌而走險，而造成大半輩子在監獄裡度過。