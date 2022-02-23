桃園連2日「嘉玲」！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布桃園無新增本土個案，另有新增8例境外移入個案，年齡介於20多歲至30多歲，皆為落地採檢陽性個案，並無社區風險；桃園3條主要傳播鏈皆已收斂，遠雄自貿港區群聚感染事件也已順利落幕，近期無新增社區確診個案。

衛生局長王文彥表示，為鼓勵長者施打疫苗，市府推出長者接種專案，以發送通知單方式，於3月1日至3日共3天，在38處社區接種站提供65歲以上長者接種服務，可選擇施打第一、二、三劑莫德納與高端2種疫苗，除提供愛心計程車接送外，每位接種的長者更可獲200元禮券以及2公斤桃園好米1包，呼籲長者踴躍施打疫苗，提升疫苗覆蓋率。

新聞處長詹賀舜表示，今日無相關個案公共場所足跡；而桃園社區採檢站今日共採檢37人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1420人，其中陰性10萬1217人、陽性166人，檢驗中37人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

詹賀舜指出，民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。