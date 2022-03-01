滿懷感恩的心，門諾長照整合服務中心「年華大樓」及「湧愛大樓」今開工動土，包括董事長賴史忠、副董事長林喬立、總執行長張文信等各界共襄盛舉。（門諾提供／王志偉花蓮傳真）

音樂教父李宗盛，把自己位於台北的老家售出，所得全數捐給門諾醫院興建成立長照整合服務及人才培育中心。包括「年華大樓」及失智家屋「湧愛大樓」今舉行奠基開工典禮，總執行長張文信感謝李宗盛慷慨捐贈，以及社會各界為照顧東部長者捐款共襄盛舉，這兩棟樓不僅建築風格各具特色，更納入智慧醫療、綠建築等創新的設計概念，預計於2024年完工。

滿懷感恩的心，長照整合服務中心「年華大樓」及「湧愛大樓」今開工動土，包括董事長賴史忠、副董事長林喬立、總執行長張文信、副總執行長莊永鑣、院長吳鏘亮、資深高專林明桂、特助賈漢生、建築師黃聲遠、張秉鈞以及長照部等共襄盛舉，藉由牧師的引領禱告及讚美的詩歌，祈求興建工程順利。

賴史忠表示，長照事工的核心與宗旨不只是服侍長者，更是對神的服侍，期勉每一位同仁，秉持著神給予的愛，用心照顧每一位長者，讓他們的晚年生活能夠過得安心有尊嚴。

總執行長張文信除了代表機構感謝社會各界對門諾的支持，也謝謝李宗盛的大愛。他說，李宗盛把媽媽當年節衣縮食留下的北投家屋出售，捐建門諾長照整合服務及人才培育中心大樓，並感念父親李仲年、母親潘雪華的愛而命名為「年華大樓」，這份傳承母愛照護偏鄉的精神，令人動容敬佩。

此外，長期關懷老人不遺餘力的他，更協助門諾在年華大樓旁興建的失智團體家屋募集資金，同時為失智團體家屋大樓命名為湧愛大樓。

門諾醫院表示，長照服務中心位於193線南濱段，分為4層樓的年華大樓、3樓的湧愛大樓，規畫除了有日照中心、失智家屋，還有長青學苑、復健中心、療癒花園以及長照人才培育教室等。無圍牆的園區設計不僅拉近與社區的距離，也將結合在地資源與專業服務，打造成為失智、失能、身障的友善園區。

門諾說，期待這兩棟不同風格的建築，很快地能真實呈現在大家眼前，也歡迎好朋友們能夠繼續挹注愛心，一起促成好事，讓這份愛永不止息。