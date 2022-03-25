台中市瑪利亞極重多障服務大樓落成25日舉行落成典禮，內部規劃日間托育服務、早期療育中心、多功能活動教室；1樓多功能教室和地下水療池，還設置懸吊系統，協助重度失能身心障礙者移位上更安全，照顧工作更簡便，能協助身心障礙朋友回歸社區生活，減輕家庭照顧負擔，可望提供極重多重身障者住宿服務。

活動現場市長盧秀燕與前副總統陳建仁一同擔任主持，聯袂歡喜揭牌，樂見服務大樓落成後，盧秀燕許下兩個諾言，第一、配合瑪利亞提供民眾服務，市府將全力協助不缺席；第二、第二期瑪利亞中高齡生活照顧大樓工程預計今年展開，將協助推動儘速完工。

盧秀燕說，台中市目前約12萬9千多名身心障礙者，其中重度及極重度多重障礙者約有3萬人，佔23％；有能力服務重度多障者且有意願照顧的機構很少，特別感謝瑪利亞一直持續提供服務，新大樓落成後將有更完善的照顧資源，協助更多有需要的家庭。

前副總統陳建仁表示，3月25日是一個特別的日子，也是愛的種子撒在人間的第一天，瑪利亞基金會今天也播下愛的種子，成立「極重多障服務大樓」，從這群孩子身上看到人性的光輝，充滿愛與慈悲，希望把愛傳遍全世界。

瑪利亞基金會指出，新落成的「極重多障服務大樓」規劃日間托育服務、早期療育中心、多功能活動教室；1樓多功能教室和地下水療池還設置懸吊系統，協助重度失能身心障礙者移位更安全，工作人員照顧也更輕鬆。瑪利亞後續還有第二期計畫，規劃提供極重多重身障者住宿服務，有賴社會大眾繼續支持。