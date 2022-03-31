不畏疫情嚴峻挑戰，永達保經氣勢如虹，為表揚2020、2021年效優異的頂尖保險業務菁英，今在陽明山中山樓舉辦「永達！我的主場 勢不可擋」業務表揚大會，永達保經董事長吳文永會中率領高階主管，宣示今年新契約保費目標70億元。

永達會中也表揚197名業務菁英，達成2021年度百萬圓桌（MDRT）會員資格，百萬圓桌(MDRT)會員象徵全世界保險業最高榮譽，永達MDRT持續蟬聯台灣保經界第1名。

永達保經成立超越20年，2021年新契約期繳保費達新台幣18億元、營業收入達20.7億元、主管人力共1947人、13個月保單繼續率更傲視同業高達98.48％；永達保經品牌指標是擁有高比例MDRT，2020年度計有316位人員達成MDRT，2021年度計有197位人員達成MDRT，持續保持第1名。

業務員追求MDRT最高榮耀，永達保經表示，更要秉持MDRT「全人精神」回饋社會，除自發性捐出每月個人所得1％善款，更身體力行號召保戶加入志工行列投身公益。

永達表揚大會各組超級菁英分別為體系組2連霸業務資深副總傅泓捷，處級組業務高級副總余松坤、業務協理高慧如，個人組為業務籌備協理陳曉虹、業務儲備協理楊碧玲以及最佳成就獎二連霸業務執行副總韓孫珍華。

永達具有平台、制度及獎勵3大競爭優勢，不論是想發展組織的人才及專注個人行銷的夥伴，加入永達「共好、共享文化」的「創業平台」，挾著科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143等優勢，透過大數據管理系統協助團隊主管輔導屬員，協助業代達到高收入及發展組織，更快拉近與成功的距離。

此外，永達提供一系列晉級獎勵，個人總額可高達310萬元，永達熱情邀請渴望成功、有衝勁、自主性強的創新世代，一起打造「名利雙收」飛黃騰達的人生。

2021年永達獲得第22＋1屆保險信望愛獎「年度最佳保險經紀人公司」的最高榮譽，永達在專業領域領先也不忘企業社會責任，提供專業服務為客戶規劃最適當的資產配置，同時也不斷將關懷服務的回饋理念傳達給保戶。

永達保經董事長吳文永表示，不管是保戶服務還是業務制度亦或推廣公益理念，都是從「利他」角度設想，從事保險事業，照顧每個家庭和客戶是每位夥伴共同的使命，堅持做善的先行者回饋社會，更是永達發揮保險精神的最高層次。