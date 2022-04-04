華為近日在深圳華為阪田基地舉行第2批10個軍團組建成立大會，任正非等華為眾多高層出席，為軍團授旗並講話。這10個軍團包括電力數字化、廣域網絡、數字站點等，都與華為業務相關。任正非強調，「和平是打出來的！要用艱苦奮鬥、英勇犧牲，打出一個未來 30 年的和平環境；讓任何人都不敢再欺負我們！」

據《證券時報》報導，華為繼去年組建成立五個軍團後，日前，華為最新舉行第2批10個軍團組建成立大會，華為創始人兼CEO任正非、華為輪值董事長孟晚舟等均出席大會。

華為近日在深圳華為阪田基地舉行第2批10個軍團組建成立大會，任正非等華為眾多高層出席，為軍團授旗並講話。（圖／網路）

任正非在會上講述了軍團的來源，並表示：「對當前國際風雲變幻，我們面臨著越來越嚴苛的打壓的時候，我們公司要穩住陣腳，要積極地調整隊形，堅定地為客戶創造價值，不能動搖，所以要採取靈活機動的戰略戰術。」「我認為和平是打出來的！我們要用艱苦奮鬥、英勇犧牲，打出一個未來 30 年的和平環境；讓任何人都不敢再欺負我們！」

任正非表示，軍團是谷歌的一個特殊組織，由博士、科學家、工程師、營銷專家組成。這個群體一般也就5、60個人，但是他們的目標就是要做世界第一，不能做到世界第一，他們絕不退出這個團體。

2021年10月，華為舉行首批5大軍團組建誓師大會，包括煤礦軍團、海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團、智能光伏軍團。2021年底，任正非簽發文件，成立10個預備軍團，並任命了10位預備軍團長。

報導說，現在新組建的第2批軍團，就是此前的10個預備軍團，分別是：電力數字化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網絡軍團、數據中心底座軍團、數字站點軍團。

在這些新組建的軍團，有兩個與消費者業務相關，一個與海思相關，其他多與企業業務相關。

華為組織一直有軍隊特色命名的習慣，之前就有華為重裝旅、陸戰隊、鐵三角等等，甚至連「華為軍團」這個稱呼在2019年華為內部文件裡就有。

從任命的新團長履歷來看，大都在華為有20年以上的行業從業經歷。按此前華為內部消息，華為將給預備軍團一段運作時間，看效果來決定是否「轉正」。如今，隨著本次成立大會的舉行，表明上述十大軍團軍已經過了「見習期」實現了正式「轉正」，只是個別軍團名字有所調整，例如任命時的「顯示芯核預備軍團」改為了「顯示新核軍團」。