我國「柔道男神」楊勇緯去年在柔道60公斤級登上世界第一，成為台灣史上首人，繼東京奧運奪銀後再創高峰，而昨天他又傳來好消息，在土耳其安塔利亞大滿貫賽男子60公斤級力奪金牌，證明世界第一身手，對此他也相當開心，更應驗他賽前說「我跟以前不一樣了」這句話！

楊勇緯在金牌戰最後1分32秒摔倒2019年世錦賽金牌切維米阿尼(Lukhumi Chkhvimiani)，取得半勝，最後以1比0拿下金牌，報了一箭之仇，當年楊勇緯於8強輸給對方。此外他也奪下生涯第2枚大滿貫金牌，上次是去年11月於阿布達比獲得，但特別的是這次他頂著世界第一名號，顯得格外珍貴。

楊勇緯此戰開始前對自己信心喊話說：「我跟以前不一樣了」，大大提振士氣，一舉奪下金牌，賽後他也謙虛讚賞對方表現，並說道：「我覺得這幾次準備比賽都有不同的心態去面對，對於勝負心其實沒很在意，反而更專注在自己能掌握的事上。」感覺楊勇緯的心理層面更加成熟。

接著楊勇緯將準備6月成都世大運、杭州亞運、世錦賽等重磅賽事，希望能頂著世界第一奪下更多佳績。楊勇緯在去年東京奧運一路挺進金牌戰，可惜不敵日本好手高藤直壽，說對方不讓他展現「寢技」拿手絕活，被抓指導出場也是策略之一，相當可惜，不過仍拿下銀牌，開始受到全台注目！