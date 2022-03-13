東奧舉重金牌選手郭婞淳、柔道男神楊勇緯、拳擊女將陳念琴今（13）日出席運動品牌UNDER ARMOUR活動，分享三人在訓練過程中的挑戰與收穫，鼓勵大眾一同加入運動的行列，其中郭婞淳便分享「最近有開始有對手了，就像教練說的對手是成就你的另一隻手，在訓練上也更能有動力激勵自己。」同時也透露自己在東奧後，有短暫的陷入低潮，但透過過年期間的休假、充電，現已將身心靈調整好，準備再戰9月的杭州亞運，以及緊接而來的世錦賽，盼能再度突破自己的紀錄。

中國大陸小將羅詩芳、菲律賓女將迪亞茲近期成績亮眼，郭婞淳興奮表示「對手出現了很棒」。（UNDER ARMOUR提供）

郭婞淳表示在東奧後，由於身心靈疲憊、再加上同期運動員退役等狀況，讓他一度陷入低潮，找不到訓練的動力、有點迷惘，「在訓練場上不會特別去提這些事，所以教練不知道，但我會透過分享、跟體能、物理治療師，半開玩笑地去分享。」但她要大家不要擔心，「過年回家放了個長假，有種充電的感覺。」同時那段期間他也不段回顧過去比賽的影片、照片找回初心。

楊勇緯月底將飛往土耳其參加柔道大滿貫賽。（UNDER ARMOUR提供）

楊勇緯在旁為她補充「有時候我也會（回顧以前的比賽），希望找回當初的感動、想要帶給其他人的感動。」而近期他即將在月底飛往土耳其參加柔道大滿貫賽。

陳念琴曝身體現已康復，首次參戰亞運稱什麼都新鮮。（UNDER ARMOUR提供）

而在冬奧前半年確診罹患何杰金氏淋巴癌的拳擊女將陳念琴，則要大家別為他擔心，「我身體已經完全康復，訓練強度也都已經頂上去，謝謝大家的關心。」近期將征戰亞運、泰皇盃以及於土耳其舉辦的世界盃。

UNDER ARMOUR「即刻起．動！」企劃，即日起至UA指定門市掃描Team UA選手形象牆面QR Code，就有機會獲得年度限定Team UA徽章組。（UNDER ARMOUR提供）

此次三人一同為UNDER ARMOUR活動站台，一方面是分享自身運動過程，以及即將參加的國際賽事外，也為宣傳品牌特別策劃的「即刻起．動！」，邀請民眾一同加入運動行列，品牌推出「即刻起．動！[email protected]集章活動」，即日起至4月17日至UA直營店櫃掃描Team UA選手形象牆面QR Code，就有機會獲得限定Team UA徽章組及UA一萬元商品抵用券，另外品牌也與支持青少年體育發展的球芽基金會合作，14日至4月30日止，至球芽基金線上捐款網站捐款，可獲得年度限定Team UA徽章組與UA後背包。