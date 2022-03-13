「拳擊女王」陳念琴去年自曝罹患淋巴癌，但她正面對抗病魔，13日她出席UA記者會時被問到自己的身體狀況，她霸氣的說：「真的不用擔心我，我的身體都已經完全好了，現在訓練強度都可以頂上去。」今年將迎來生涯首次的亞運，她也直呼興奮，「就是盡情享受，把最好的發揮出來。」

陳念琴去年再戰奧運，在女子75公斤級止步8強，之後她自曝自己罹癌、對抗病魔的經歷，正向態度也激勵了各界。面對外界的關心，今天她出席記者會時說：「我的身體已經全部好了，目前只要定期追蹤就可以。訓練強度也都可以頂上去，教練也會試探性加入一些高強度測驗，現在甚至可以超越。」

上屆雅加達亞運，拳擊項目沒有陳念琴的量級，也讓她直到今年才迎來生涯首次的亞運體驗，但在9月杭州亞運前，陳念琴會先參加4月泰國邀請賽，之後再飛土耳其比世界盃，藉由與各國好手對抗提升比賽強度，但在奧運後，各量級間好手出現不小的變動，情蒐也成為她近期最大課題。

「奧運後有些選手量級有做調換，現在需要是重新訓練，全方位去做調整，這對我來說是一大挑戰，因此在訓練上要透過接觸不同選手去做調整，在情蒐方面也要很努力去熟悉對手打法。」對於今年將迎來亞運初體驗，陳念琴直呼興奮，「第一次參賽很期待也很興奮，亞洲女子拳擊強度很強，最重要就是把自己準備好，盡情享受、發揮就是了。不過目前國際量級賽制可能會改變，會參加69還是70公斤級還沒確定。」