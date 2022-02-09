美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。她在賽後記者會迴避國籍問題，稱自己是個孩子，純粹想用運動來團結世人而不是分裂彼此。

谷愛凌在北京時間8日拿下女子自由式滑雪金牌，賽後記者會上除了得獎感言，美國媒體多次追問她在美國出生、代表中國出賽的國籍問題，但她沒有回應自己是否已放棄美國籍。

有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、國家廣播公司（NBC）等美國主流媒體報導谷愛凌奪金的消息時，同時都提到她在賽後記者會上被多次問到國籍問題。她沒有直接回答，而是給出模糊回應。

CNN報導指出，中國法律不承認雙重國籍，取得中國籍並代表中國出賽意味著谷愛凌必須放棄美國籍，但她從未公開說明她是否已經放棄美國公民身分。今年1月奧運官網一篇報導，提到她具有雙重國籍。

在賽後記者會上，谷愛凌被問到：「為了代表中國出賽，你是否必須放棄美國籍？」她回應：「我在美國的時候是美國人，在中國的時候是中國人。」

她感謝美國、中國兩邊的支持。她說：「我一直以來都很坦率表達我對美國和中國的感謝，他們讓我成為現在的自己。我不認為自己在利用哪一方。因為兩邊一直以來都很支持我。」

她說：「運動可以讓人們團結在一起，不一定要與國籍有關，運動也不是用來分裂彼此。我們一起在這裡，挑戰人類的極限。」

她重複提到：「我的使命就是把運動當作是一股團結的力量。用運動來促進相互的連結，而不是用來分裂彼此。這對所有人都有好處。如果有人不同意這一點，我想那是他們的問題。」

當她再次被問到，如何平衡自己在美中兩國之間的身分，特別是在社群網路上來自美國的批評？她回應自己是一個18歲的女孩子，正在享受美好人生，沒有想要討好任何人。

谷愛凌說：「首先，我是一個18歲的女孩子。我是個孩子。我甚至還沒上大學。我就是一個非常普通的人。」

她說：「我沒有想要討好所有人，我是一個18歲的女孩正在享受我的美好人生，我很享受此刻。別人高興不高興那不重要，因為我正拿出最好的一面，如果有人不喜歡我，不相信我這一切都是為了更遠大的美好目標，那是他們的損失，他們永遠無法贏得奧運獎牌。」（編輯：周永捷）1110209