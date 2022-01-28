日本桌球女將伊藤美誠在27日對日本媒體表示，她在混雙項目已經「畢業」了，今後不會再發展混雙。伊藤美誠在去年東京奧運與日本一哥水谷隼組隊，先在4強擊敗台灣林昀儒／鄭怡靜，接著決賽打敗大陸組合許昕／劉詩雯。

伊藤美誠說：「我已達成混雙的最高目標，基本上不會再組隊。既然打桌球就是想要贏過中國人，我認為因為我跟水谷組隊，我才有辦法打贏中國選手。」然而水谷隼退役了，她目前不認為有其他男選手可以做到。伊藤美誠與森薗政崇在日本國內完成混雙3連霸，但她決定拆夥，全力發展女單和女團。

東京奧運就是靠著水谷隼／伊藤美誠的奮戰，才讓中國大陸在桌球項目開不了「五金行」。伊藤美誠另拿下女團銀牌，在單打準決賽遭到大陸女將孫穎莎直落四擊敗，最後在銅牌戰打贏新加坡女將于夢雨，收獲1金1銀1銅。伊藤美誠表示「目前自己對戰中國選手的勝率還是偏低，想要努力打到獲勝。」

大陸網友嘲笑伊藤美誠「贏了就跑，不給國乒報仇機會了。」「就撿到一個冠軍，怕輸不敢再打。」也有人稱讚她是「急流勇退，見好就收。」

日本現在寄望的新一代混雙組合為張本智和／早田希娜，張本智和對日媒《中日新聞》說：「我要打敗中國選手，以成為世界第一為目標。」早田希娜稱讚張本智和的香蕉球（反拍側旋）很厲害，無論是男女都很難招架。