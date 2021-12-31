教育部體育署日前頒發國光體育獎章，新北共有5位運動教練獲肯定，分別為獲得奧運跆拳道女子組57公斤級銅牌羅嘉翎教練劉聰達、射箭男子團體銀牌湯智鈞教練劉展明、舉重女子64公斤銅牌陳玟卉教練張聖彬、拳擊女子組51公斤級銅牌黃筱雯教練曾自強及空手道女子組55公斤級銅牌文姿云教練嚴子堯。表彰他們讓選手展現潛質，完成今年東京奧運的奪牌夢想。

頭前國中跆拳道教練劉聰達表示，很高興羅嘉翎在奧運幫國家拿下一面睽違八年的跆拳道獎牌，回想她剛到國訓中心時，身為代表隊中唯一新北選手，要準備參加國際賽壓力很大，年紀最小也最不被看好。但適逢奧運延期，正好把握機會加強基本跟核心體能，開心她能戰勝壓力，經過亞洲賽資格賽洗禮後，在奧運殿堂放開去打，如願拿到不錯成績。

明德高中射箭教練劉展明也說，奧運延期讓選手遇最大困難是心理壓力，因此自己會協助他們用正面態度面對，也將訓練步調上放緩，賽前3個月再拉到高峰期。當看到決賽場上選手眼神投入並自發性地做意象訓練的模樣，在團體賽時相互提醒與鼓勵，自己非常感動，知道他們正享受比賽，拚盡全力射出每一支箭，雖輸給韓國隊拿下銀牌，但已讓世界看見台灣隊實力跟團結。

鶯歌國中的拳擊教練曾自強表示，在賽前協助黃筱雯模擬訓練並收集對手資訊安排不同策略，賽中自己會安撫選手情緒專注比賽，賽後會更注意飲食和疲勞舒緩。雖然國內女子選手強度仍不及國外選手，加上各選手打法多元不易應對，自己仍會鼓勵選手，並在隊員落敗後設法凝聚團隊氣氛，是讓選手堅持下去比賽的最關鍵因素。

清水高中舉重教練張聖斌表示，陳玟卉在開賽前小焦慮，但在正式比賽完全不見羞澀，卻能依賽前開會所擬策略，抓舉乾淨俐落、完整發揮訓練水平，甚至抓達到沒有舉成功過的103KG。記得她在挺舉時，127KG開把相當輕鬆確定獎牌入袋，可惜後面130KG兩把上挺未成功，最終總和230kg獲銅牌，創下台灣奧運舉重歷屆最佳成績。

安康高中空手道教練嚴子堯則說，文姿云在場上表現可圈可點，充分發揮在主動攻擊性強、對打節奏快的優勢，打循環賽還能夠馬上調整比賽細節，奪得佳績深感欣慰。自己在選手平常訓練會時常提醒細節，將每個對打模擬狀況及技術動作做更仔細扎實，來面對奧運賽事高強度的激烈衝撞。

教育局長張明文表示，新北市深耕三級銜接制度，挹注體育基層訓練經費，奠定新北運動城市競爭力，讓教練及選手無後顧之憂培訓，感謝每位教練辛勞，換來今年東奧得來不易成果，相信未來能培育出更多優秀選手，期許新北選手在2024年巴黎奧運更上層樓，讓世界看見台灣、看見新北。