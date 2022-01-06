新北一名24歲黃姓男子騎機車違規，欠下10萬元罰鍰不繳，其名下房產被查封後，高齡83歲的阿嬤為了保住房產，便出面替其繳清全額罰鍰，豈料，竟還有一筆21萬的罰鍰需繳納，讓阿嬤忍不住向書記官嘆，「孫子太愛玩，很不會想」，無奈心情全寫在臉上。

執行署新北分署指出，家住新北市三重區的24歲黃姓男子，於2019年3月至10月間，未繳納機車停車費 2 次，另騎乘機車交通違規 22 次，共計24 筆，金額合計10萬4900元，其中包括：無照且拒檢、超速、闖紅燈、未戴安全帽、無照駕駛。

新北分署指出，此案於去年6月執行，扣押其郵局帳戶，餘額僅2890元，後於同年12月15日查封其位於三重的住宅，黃男發現住家被查封，旋即於同月24日致電書記官，稱房子是阿嬤贈與，要請阿嬤協助分3期把罰款繳清，但3日後，黃男又致電改口於30日親自到場繳罰鍰，改成每月繳1萬元。

豈料，30日當天黃男並沒有現身，而是由黃父陪同黃嬤現身新北分署，書記官見狀詢問黃嬤為何黃男沒到場，阿嬤則語氣哀傷的表示，被查封的房子是她送給孫子的，但孫子好玩，半年前曾因當車手入獄，出獄後工作不穩，長期靠父親與她金援過日，她擔心若房產被查封，孫子會房可住，才掏出私房錢幫忙付清。

沒想到，再查詢黃男是否還有未繳清的案件，一查竟發現，黃男還有21萬罰鍰未繳，其中一筆為去年10月酒駕被罰9萬元，阿嬤聞言更顯無奈，大嘆：「這個孫子真不會想」，憂孫之情全然寫在臉上。

新北分署呼籲民眾應遵守道路交通安全規則，以免危及道路交通安全，害人害己害親友，如因交通違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行。