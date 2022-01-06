中華民國路跑協會攜手陽光基金會今天宣布國道馬拉松將在3月13日舉行。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

受到疫情影響，去年的「臉部平權運動臺北國道馬拉松」一再延宕最後被迫取消，中華民國路跑協會攜手陽光基金會今天宣布國道馬拉松將在3月13日舉行，而7歲時因意外造成臉部、雙手燒傷的張欣怡，立志以健身專業幫助銀髮長輩健康樂活，今年也將參加21K賽事，也鼓勵民眾一定要來親身感受國道之美。

而奪下2021年踢拳錦標賽金牌的卓修世，13歲時意外造成全身60％燒傷，雙手關節嚴重變形，熱愛運動的他，從一度拿不住桌球拍，到以學校代表身分出賽奪得身障者桌球比賽銅牌，以無比的韌性突破雙手限制；後來接觸踢拳運動，一般人能輕易做到的出拳動作，他經歷多次重建手術方能靈活出拳，突破自我至今戰績彪炳屢獲踢拳錦標賽金牌，也打算參加今年21K賽事。

已連續舉辦26年、去年首度因疫情暫停賽事的臺北國道馬拉松，是全台唯一封國道的馬拉松，分為全馬、半馬及10K賽事，是跑者挑戰個人成績的精選賽事，今年為體現臉部平權的精神，續開3K賽事，讓國道馬更加親民，加上跑道為平坦柏油路，十分適合躍躍欲試的首跑族加入體驗，今年賽事也將有超過百位如燒傷、顏損者及其家屬等陽光選手報名參賽，一同力挺臉部平權。