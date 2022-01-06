目前亞洲唯一能全程在國道上跑的馬拉松！遠通電收與陽光基金會合辦的2022「臉部平權運動台北國道馬拉松」今（6）日宣布將於3月13日（周日）熱情開跑，當天國道1號北上汐五高架段將於凌晨2時至中午12時管制。

這2年受疫情影響，許多馬拉松賽事暫停，但多數跑友仍熱愛「戶外跑」，對室內健身房跑步機仍有疑慮。「台北國道馬拉松」去年雖受到疫情影響而停辦，今年已在眾多跑者引頸期盼下順利舉辦，不只在戶外舉辦，更是亞洲目前唯一能全程在國道上跑的馬拉松，跑友沿途可飽覽圓山大飯店、台北101、松山機場等地標景點。此次馬拉松共分為全馬、半馬、10K與3K（不設年齡）各組，滿足各式各樣跑者需求。本活動僅限網路報名，報名至1月26日，請上線上報名專區填妥比賽報名表後繳費。

遠通電收長期關注兒童、騎士與高齡者等弱勢交通使用族群用路安全，今年首度與陽光基金會合辦「臉部平權運動台北國道馬拉松」，遠通電收副總經理謝明峰宣布，eTag車主凡成功報名「2022臉部平權運動台北國道馬拉松」後並至指定網址登錄報名回執編號與車號，每位參賽者每跑1公里，遠通電收將投入1元守護道安。

謝明峰表示，遠通電收秉持ETC營運及細心服務用路人的理念，以國道安全出發，長期贊助復康巴士國道通行費，更逐步照顧到孩童、騎士與高齡者及交通弱勢族群的用路安全；期盼藉由國道路跑活動帶動健康風氣，也邀請民眾用腳步共同守護道安。

活動當天，uTagGO新會員還有機會抽與報名費等值uTagGO車幣，可兌換國道通行費及停車費等。遠通也歡迎eTag車主和uTagGO會員，賽事當天至遠通攤位參加活動即可領取防疫小物。活動詳情請搜尋遠通電收與uTagGO官方網站及FB粉絲團。