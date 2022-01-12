國道一號北上235公里處12日晚上7時許發生火燒車。（翻攝記者爆料網）

國道一號北上235公里處12日晚上7時許一輛自小客車先自撞護欄後，在中線車道起火燃燒。（翻攝記者爆料網）

國道一號北上235公里處、虎尾段今（12日）晚間7時13分許發生1名自小客車自撞護欄，不僅地面散落一地車殼，該車還在中間車道起火燃燒，據了解，警方獲報後已緊急趕往現場處理，事發原因仍待後續釐清，盼請駕駛人提前改道。