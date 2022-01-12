國1北上虎尾段驚現火燒車 現場散滿地車殼 19:432022/01/12 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上235公里處12日晚上7時許一輛自小客車先自撞護欄後，在中線車道起火燃燒。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上235公里處12日晚上7時許發生火燒車。（翻攝記者爆料網） 國道一號北上235公里處12日晚上7時許一輛自小客車先自撞護欄後，在中線車道起火燃燒。（翻攝記者爆料網） 國道一號北上235公里處、虎尾段今（12日）晚間7時13分許發生1名自小客車自撞護欄，不僅地面散落一地車殼，該車還在中間車道起火燃燒，據了解，警方獲報後已緊急趕往現場處理，事發原因仍待後續釐清，盼請駕駛人提前改道。 蘇花路廊午後將湧現北返車潮 車流量恐達1萬5千輛 恆春北上湧車潮 警方緊急調撥車道因應 #國道路況 #火燒車 #國一 #虎尾 #北上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1五楊高架火燒車 滅火後駕駛座驚見焦屍 09:102022/01/09 社會 高鐵今加開2班次北上列車 各站皆停全車自由座 11:032022/01/02 生活 國5北上車潮開始湧現 雪隧南口回堵超過6公里 10:522022/01/02 生活 合歡山驚見火燒車！台14甲鳶峰路段 廂型車狂燒6人逃生 14:362022/01/09 社會 聯結車酒駕衝破分隔島 12車連環撞 04:102022/01/03 社會新聞 三寶進口車國道螃蟹鬼切 砂石車急煞甩尾「翹孤輪」 網怒：垃圾 10:022022/01/12 社會 國道1台南恐怖連環撞1死3傷 駕駛拋飛車外身首分離 08:422022/01/07 社會 國鼎後台超硬 大股東妙天父子身價17億 一整掛名人也搶買 16:042022/01/06 財經 宜花景區爆滿 停車場一位難求 04:102022/01/03 地方新聞 陸港觀盤－兩關鍵投資 將成陸政策受惠產業 04:102022/01/06 全球財經 虎尾惠來生命園區景觀改造 打造追思療癒空間 18:282022/01/12 生活 社會熱門新聞 全國120名高階警官大搬風 名單曝光一次看 - 社會 孩子長相曝光 李靚蕾控17分鐘私密片遭外流 律師揭下場 - 社會 台科大「礦王」宿舍挖礦網拍賺172萬告校方侵佔 網：竊電還敢大聲 - 社會 模範警察淪詐欺犯吸金51億 北市警官組詐團 首腦遭重判 - 社會 人妻半夜氣喘遭婆家狠拒送醫 丈夫「打給娘家」她不忍了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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