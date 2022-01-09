駕駛連同車上6位乘客及時跳車棄車逃命， 並沒有造成人員傷亡，警消獲報後，也抵達現場拉起水線灌救，而詳細的起火原因仍有待警消後續近一步調查釐清。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

南投合歡山台14甲線24k處，今天下午1點左右發生火燒車意外，一輛香檳色的廂型車因不明原因起火自燃。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

合歡山台14甲鳶峰路段9日中午發生火燒車事故。（翻攝臉書《中橫路況交通資訊站》）

南投合歡山台14甲線24K（鳶峰）路段，9日中午1時許發生一起火燒車事故，一輛香檳色的廂型車因不明原因起火自燃，駕駛連同車上乘客共6人及時棄車逃命，並沒有造成人員傷亡，警消獲報後，也抵達現場拉起水線灌救，於下午2時整起事故完全排除，埔里往返花蓮恢復通行，不過該輛廂型車已燒成廢鐵，詳細起火原因仍有待警方調查釐清。

周末假期上合歡山賞雪登山民眾眾多，根據駕駛李姓男子表示，他駕駛自小客車從台中到合歡山賞雪，包含他車上共有6人，不曉得為什麼會自燃，看到火的時候已經來不及，連忙跳車逃名，幸好沒有人受傷。

警消表示，今天下午1點20分左右獲報，南投縣仁愛鄉台14甲線24公里處，有自小客車自燃，隨即派遣中心碑、仁愛、埔里等消防分隊前往搶救，火勢很快就受到控制，無人員傷亡，詳細的原因仍有待調查釐清。

合歡山每逢假日都吸引許多登山民眾，近日賞雪民眾也相當多，許多民眾選擇共乘大型廂型車前往，因此時常發生超載問題，加上老舊車輛引擎運轉導致過熱，都有可能發生危險，警方也呼籲，上山賞雪時切記檢查車輛情況，避免引擎過熱造成拋錨等危險，保護自己也保護他人。