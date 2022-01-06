氣象局表示，今晚到明天3500公尺以上高尚有機會降雪，下周一晚上到下周二3000公尺以上高山，同樣也有機會。(松雪樓提供／吳建輝南投傳真)

東北季風報到，各地氣溫開始驟降，氣象局預告北台灣低溫有機會下探至13度，也預測高山有機會再度降雪，但強調天氣變化大，仍有待觀察，而今天下午合歡山武嶺、松雪樓附近降下短暫冰霰，覆蓋整個地面，氣象局表示，今晚到明天3500公尺以上高山有機會降雪，下周一晚上到下周二3000公尺以上高山，同樣也有機會。

松雪樓員工表示，今天傍晚大概持續下了約5分鐘的冰霰，一下下就將整個地面覆蓋住，讓剛好在山上的遊客都相當興奮，但因為雨勢挾著冰霰讓地面相較濕滑，因此也提醒民眾要注意安全，走路時要注意，開車的民眾也是一樣。

東被季風加上南方雲系北移，溫溼度配合讓海拔3150公尺的合歡山松雪樓降下冰霰，冰霰覆蓋整個地面，讓民眾相當興奮，但根據中央氣象局資訊，北台灣是越晚越冷，中南部也因雲量增多略轉涼、晚微冷，預估3000公尺以上像是合歡山的高溫，要等到下周一華南雲雨區東移，才有機會降雪。