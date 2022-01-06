南方雲系北移，中央氣象局表示，今(6日)晚到明(7日)天中部以北降雨明顯，部分地區甚至出現劇烈雷雨，今天傍晚台中福壽山農場突降冰雹，玉山晚間8點多也降下冰霰，明天除了東半部有局部短暫雨，南台灣也有零星雨勢。未來7天有2波冷空氣報到，其中下周二(11日)至下周四(13日)，可能有強烈冷氣團，北部低溫有機會掉到10度以下。

玉山今晚8點半下冰霰 「天降糖霜」美景曝光

明天(7日)東北季風和南方雲系的影響持續，北台灣整天感受涼冷，中南部與前幾天相比也稍涼一些，各地雲量偏多，白天高溫在北部及東北部為17到19度，一整天不超過20度，中部也來到21度左右，感受偏涼，花東地區21到24度，而南部依舊可以來到25度，夜晚低溫方面各地為14到18度左右。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

隆冬之際，台中6日下午出現罕見劇烈雷雨，同時也觀測到密集的閃電訊號。(圖/氣象局)

周六、下周日(8日、9日)東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周一(10日)東北季風稍減弱，氣溫略回升，但變化不大，高溫約回升1度左右，感受上依舊偏涼。

下周二(11日)另一股冷空氣南下，之後的周三、周四(12日、13日)持續受到這股強度接近大陸冷氣團的冷空氣影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，氣象專家李富城指出，下周二至下周四北部低溫恐掉到10度以下。

水氣方面，周六及下周日(8日、9日)水氣稍減，降雨範圍縮小，大台北及東半部地區有局部短暫雨，原先中南部的降雨縮減至偏山區，且較為零星，其他地區為多雲到晴；下周一(10日)因華南雲雨區東移，降雨範圍又擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。

下周二(11日)東北季風增強或大陸冷氣團南下，後續下周三、四(12日、13日)受冷空氣影響的期間，降雨主要集中在迎風面北部、東半部地區，中南部位於背風側，則恢復到多雲到晴的天氣型態。

14日東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，15日、16日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。