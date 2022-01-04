中央氣象局表示，周四(6日)東北季風增強，周五至下周日(7日至9日)北台灣天氣較涼，下周二(11日)東北季風再增強，中部以北及東北部氣溫將明顯下降。根據各國模式模擬，這波冷空氣直逼強烈冷氣團等級，可能是入冬以來最強冷空氣，預估下周二晚間至下周三清晨最冷，台北低溫不排除降到10度以下的個位數低溫。

入冬最強冷空氣將來襲！ 李富城：北台恐現個位數低溫

明天(5日)鋒面在台灣附近建立，受其影響水氣稍增，上半天在花東地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲，到下半天受鋒面影響，北部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星降雨；溫度方面，白天仍在回暖階段，北台灣高溫可以回到23、24度，其他地區高溫24至27度，清晨夜裡各地低溫約15至17度，高屏低溫18、19度。

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四清晨鋒面通過，周五南方雲系北移，水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區多雲、偶有零星短暫雨；周六至下周一水氣稍減，降雨範圍縮小，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，山區偶有零星飄雨。

下周二隨著東北季風再增強，北台灣降雨區域稍擴大，迎風面的北部及東半部地區有些局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。氣象粉專《天氣即時預報》表示，下周二起強冷空氣直逼強烈冷氣團等級，可能整天都能感受到寒冷。

12日至14日東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。