強到會讓人僵到不想動的冷空氣，明起南下台灣，一連影響4天，全台急凍！今晚起水氣增多，北部轉有雨，「又冷又濕」的冷氣團，有機會為高山地區再度帶來雪況。這波冷氣團最冷的時間點落在周三清晨，中部以北最低溫下探8度，呼籲民眾做好保暖。

強烈大陸「僵濕」冷氣團要來了，明起抵台後隨即帶來明顯降溫、越晚越冷。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，這波冷空氣持續影響到周五（14日），濕冷程度將導致體感溫度更低。

今東北季風減弱，西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶有短暫雨。入夜後水氣移入，北部開始下雨。今各地氣溫：北部14至21度、中部12至26度、南部12至28度、東部13至25度。

根據最新模式模擬，雨勢緩和後天氣雖轉乾，但「強輻射冷卻」作用發威，這也是造成這波低溫的關鍵原因，因此最低溫不一定發生在北部。吳德榮指出，新竹以南至台南，清晨有機會出現8至10度的平地最低溫，日夜溫差極大。

周六（15日）白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。下一波系統預計16日接近，冷空氣前緣先來探路，屆時會有多強，需要再觀察。