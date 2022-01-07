中央氣象局預報指出，今天東北季風和南方雲系持續影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南台灣有零星雨，水氣相對較多，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，北台灣整天感受涼冷，中南部與前幾天相比稍涼一些。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風及中層雲系影響，嘉義以北及東半部有局部雨，南部亦有局部短暫降雨的機率，3500公尺以上高山有飄雪機率。今日嘉義以北涼冷，南部白天舒適、早晚涼冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、9日中層雲遠離，仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴；10日東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，晚起雲量增多，降雨機率逐漸提高。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，11日強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東有局部雨，中南部多雲時晴。12日至14日強冷空氣籠罩，北台冷，中南部早晚冷；西晴東偶雨。歐洲模式模擬為「大陸冷氣團」的機率最高，也有調整為「強烈冷氣團」的機率；平地最低氣溫約可降至9、10度。而美國模式的模擬強度則比歐洲模式還強。由於理論上的限制，各國模式仍在持續調整，應繼續觀察更新的模擬。