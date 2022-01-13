友達(2409)小金雞瑞鼎(3592)獲外資首評，看好其在OLED以及車用顯示驅動IC兩大成長動能支撐下，首評瑞鼎買進評等、目標價860元。

亞系外資表示，瑞鼎是大陸顯示器OLED驅動器主要供應商，預計瑞鼎將受益於大陸OLED顯示器使用導入智慧型手機趨勢，佔比將從2021年的34%，到2023年成長到47%，看好瑞鼎從LDDI到OLED的結構性遷移，以及車用顯示驅動IC，給予受評買進、目標價860元。

亞系外資表示，瑞鼎在OLED的市場樂觀發展下，將有利於產品組合，目前，OLED驅動技術壁壘仍然很高，所以，相信只有少數設計公司會從增長趨勢中受益，預計瑞鼎OLED產品在2022年和2023年出貨量和ASP的複合年成長率將為17%、15%。

車用部分，亞系外資表示，車用顯示驅動IC佔瑞鼎營收的11%，是所有產品線的最高毛利率，預計在汽車市場需求強勁下，瑞鼎汽車產品營收在2022、2023年將分別成14%、23%佔營收的11%c和13%，同時，預計接下來兩年瑞鼎毛利率將維持在49~50%。此外，隨著OLED驅動器和汽車產品的組合不斷增加，預計2022、2023年利潤率較低的LDDIC(大型面板驅動IC)的貢獻率將下降至45%和37%。